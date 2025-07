La Nazione: Kean, ormai è fatta

Sul La Nazione - Firenze questa mattina in edicola, nella sezione sport, si leggono notizie sull'amichevole a Grosseto, sul mercato e sul possibile rinnovo di Moise Kean.

Pagina 2

A pagina 2 del QS: “Amichevole di Grosseto. Da Braschi a Montenegro, viola: i baby protagonisti”.

Pagina 3

A pagina 3, invece: “Attacco, nome a sorpresa. Gol, assist e prospettive. Obiettivo il francese Siwe, l'accelerata della società”. E sotto: “Centrocampo, ancora casting. In Arabia insistono per Kessié”. E a lato: “Kean, ormai è fatta. Ieri il primo incontro, la firma in settimana”