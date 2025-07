E adesso tre nuovi arrivi per perfezionare la rosa. La Fiorentina si ritaglia un ruolo specifico per la prossima stagione

La Fiorentina avrà davanti a sé ad inizio stagione Napoli, Inter, Milan, Juventus. Probabilmente anche la Roma, mentre l'Atalanta è un'incognita. La Lazio dietro e il Como come insidia.

Lo diciamo e lo scriviamo per riportare tutti con i piedi per terra, perché sognare è bello, sperare in un ritorno in Champions anche, ma è giusto e onesto dire che nonostante (fino a questo punto) un buon mercato, la posizione della Fiorentina ai nastri di partenza rimane questa.

L'analisi

Poi se tutto andrà bene e se qualche big fallirà (come nella scorsa stagione con i viola sesti in classifica) allora sarà possibile anche una impresa. Ma già tornare in Europa League, attraverso il campionato o le coppe, sarebbe un nuovo step importante per il club di Commisso che, forse, per la prima volta, dà la sensazione di volerci provare.

La Roma, con Gasperini e un mercato che non decolla nonostante l'arrivo di Wesley, rimane una squadra tutta da scoprire o quasi. Anche la Juventus, con Tudor, non convince al cento per cento. In questo senso sarà molto importante la partenza, l’inizio di stagione di tutti questi club. Anche perché a spasso ci sono allenatori importanti come Spalletti e Mancini pronti a tornare in sella anche a metà stagione.

Mina vagante

E poi, appunto, c’è Pioli con la sua Fiorentina. Che può diventare la vera mina vagante della Serie A. Se Kean continuerà ad essere Kean, se Gudmundsson tornerà ad essere quello visto al Genoa (e solamente a sprazzi a Firenze), se De Gea parerà anche le mosche che passeranno, allora davvero potremmo divertirci.

Tre acquisti da chiudere in fretta

La Serie A appena terminata, con i viola arrivati non troppo lontano dal quarto-quinto posto permette di sognare. Adesso tre colpi, tre nuovi arrivi per perfezionare una rosa che ha bisogno di giocatori per essere completa in ogni reparto. Pioli li ha chiesti entro la prima decina di agosto, vedremo se sarà accontentato. Pradè ci proverà, la prossima settimana potrebbe essere già quella giusta. Partendo da un punto di riferimento in mezzo, il primo che occorre per cominciare ad allenarsi nel modo migliore possibile anche dal punto di vista tattico.