Per Vanoli e la Fiorentina, Ndour è insostituibile. Piace sul mercato, ma per lui si alza il muro. E a San Siro...

Cher Ndour continua ad essere al centro del progetto sportivo della Fiorentina. Per Vanoli è insostituibile e come riporta La Gazzetta dello Sport, il classe 2004 dovrebbe essere titolare a San Siro contro l'Inter nel centrocampo a tre con Fagioli e Brescianini.

Il profilo

Deve migliorare sull'aspetto della continuità, ma il suo fisico in mezzo al campo fa comodo all'allenatore viola, che lo considera pedina inamovibile del suo gioco e del suo centrocampo, schierato sia come mezzala destra che sinistra.

Interessi sul mercato

Da inizio stagione si è preso la titolarità 6 volte su 7, giocando 566 minuti complessivi. Su di lui c'è la Juventus interessata e anche alcune squadre estere. Per ora non c'è discussione: la Fiorentina fa muro. Lo considera un talento del futuro da trattenere.