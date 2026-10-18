Ndour: "Vengono fatti dei paragoni con lo scorso anno ma ora è tutto diverso. Il Como è squadra, noi stiamo cercando di diventarlo"

Il centocampista della Fiorentina Cher Ndour ha commentato la gara persa contro il Como in conferenza stampa: "Il primo tempo contro il Como, a differenza di Genova, abbiamo iniziato bene, abbiamo avuto due-tre occasioni. Poi abbiamo perso dei minuti e queste squadre ti puniscono. Nel secondo tempo potevamo pareggiarla ma poi se concedi delle ripartenze del genere è normale che una squadra ti punisca".

"Abbiamo pochi punti ma…"

Sui paragoni con la scorsa stagione ha dichiarato: "Fantasmi dello scorso anno? È da inizio anno che facciamo paragoni con l'anno scorso ma è tutto diverso. Guardiamo la classifica, abbiamo pochi punti, ma oggi non meritavamo di perdere. Abbiamo creato molto contro una delle migliori squadre del campionato".

Sulla prossima gara contro l'Inter

Sulla prossima contro l'Inter si è espresso così: "Come si affronta l'Inter?. Non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento, serve restare in partita per tutti i 90 minuti. Domenica affrontiamo una delle migliori squadre del campionato".

"La differenza con il Como è che…"

E su come vengono visti i dati in campo che vedono la Fiorentina avanti in tutto rispetto al Como ha risposto: "Sono importanti ma contano fino ad un certo punto. La differenza è che il Como è già squadra e quello che crea poi lo concretizza, noi stiamo cercando di diventarlo".

