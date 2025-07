Questo pomeriggio l’ex centrocampista della Fiorentina Sauro Fattori, durante un collegamento con TMW Radio, ha avuto modo di commentare alcune situazioni di casa viola: da quanto sia importante avere in squadra un giocatore come Moise Kean, alle novità in arrivo con Pioli in panchina.

"Il fatto di aver riconfermato una buona parte della squadra dello scorso anno è importante. Le manca veramente poco ora, la ciliegina sulla torta, un centrocampista di livello. E' una squadra da quotare, una delle 5-6 migliori in Serie A”.

“La Fiorentina ha bisogno che Kean si riconfermi a Firenze: può togliersi tante soddisfazioni”

Ha parlato anche di Moise Kean: “Avremo bisogno della sua riconferma. Può togliersi delle soddisfazioni la Fiorentina così. Si riparte con una struttura importante, un allenatore esperto, che sa sfruttare tutte le situazioni, anche la gestione dello spogliatoio. Secondo me avremo delle soddisfazioni, e se lo meriterebbe”.

“Il centravanti dovrà iniziare a giocare per la squadra. Beltran invece..”

Ha anche aggiunto: "Kean deve diventare il bomber che non gioca solo per sè. Se raggiunge quel livello è tanta roba, per lui e per la squadra. L'anno scorso sono mancati dei gol delle seconde punte. E quest'anno invece li dovrà trovare per forza. Giusto che Beltran vada via, perché non ha più senso che stia qui. Lo abbiamo fatto diventare ibrido. Deve trovare una squadra che gli da fiducia come attaccante”.

“Ecco cosa porterà in più Stefano Pioli”

Ha poi concluso parlando di quello che Stefano Pioli potrà dare in più alla squadra rispetto al suo predecessore: "Più autorevolezza, perché nel calcio si inventa poco. Soprattutto nella gestione ti da di più. Ha avuto un picco a Milano importantissimo, che lo ha fatto diventare un tecnico importante. La società ha messo un punto importante, perché Pioli è un top. Una volta prendeva solo tecnici che dovevano affermarsi, invece questo è già top. Ed è un vantaggio, perché responsabilizzi i ragazzi così. E fai capire che vuoi puntare in alto. Dobbiamo approfittare di Atalanta e Roma, perché dovranno lavorare i tecnici lì. Gasperini va un po' assorbito e qualche problema lo avrà inizialmente".