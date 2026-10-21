Pistocchi: “Paratici? Ma quale uomo dei miracoli! Contro l’Inter può essere il momento della verità per la Fiorentina"

La Fiorentina si prepara alla trasferta di Milano contro l’Inter, una sfida che potrebbe rappresentare un passaggio importante per capire le reali ambizioni della squadra viola. Nel corso del Pentasport di Radio Bruno, Maurizio Pistocchi è intervenuto in collegamento, soffermandosi sul mercato della Fiorentina, sulle aspettative legate al lavoro di Paratici e sulle caratteristiche della formazione nerazzurra.

“Contro l’Inter può essere il momento della verità”

Pistocchi ha posto l’attenzione sugli investimenti effettuati dalla Fiorentina nel mercato e sulle aspettative che si erano create attorno alla squadra: “Il lavoro di Paratici è stato identificato come l'uomo del miracolo, ma finora di miracoli non ne ho visti, Vanoli sta cercando di dare identità, la sfida contro l’Inter potrebbe quindi diventare un banco di prova importante ma anche un momento della verità".

Le difficoltà dell'Inter

Secondo Pistocchi, la partita di Milano può offrire un’indicazione importante sul valore della Fiorentina: “L'Inter prende molti gol, ha problemi evidenti in fase difensiva con marcature preventive spesso non fatte bene”.