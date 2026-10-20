Ranieri spera nell’Inter, Atta resta in dubbio. Verso il centrocampo a tre...senza Oulai

La Fiorentina aspetta la ripresa degli allenamenti per fare chiarezza sulle condizioni di Luca Ranieri e Arthur Atta. Il primo aggiornamento attendibile arriverà domani, quando i viola torneranno al Viola Park per preparare la trasferta contro l’Inter, in programma domenica alle 12.30 al Meazza.

L’attenzione sarà rivolta soprattutto ai due assenti nella gara contro il Como. Per Ranieri filtra ottimismo: il difensore è stato fermato da un problema al nervo del piede, conseguenza di un pestone rimediato a Genova. Più incerto il recupero di Atta, ancora alle prese con il fastidio ai muscoli dell’addome. Il francese dovrebbe proseguire con un programma individuale e il suo rientro potrebbe slittare agli impegni successivi.

La ripresa servirà anche a valutare le soluzioni tattiche. Secondo quanto riportato da La Nazione, prende quota l’ipotesi del centrocampo a tre, con Ndour e Fagioli affiancati da uno tra Brescianini e Oulai.

L’ex Atalanta, entrato durante la sfida con il Como, parte avanti nel ballottaggio. L’ivoriano, invece, domenica è rimasto in panchina senza essere chiamato neppure a scaldarsi: un segnale delle difficoltà nel convincere pienamente Vanoli.