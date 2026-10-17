Ranieri fuori, con o senza nervo infiammato e Pongracic torna alla carica. Ecco come ha finito la sua rincorsa post Mondiale

E' di nuovo ora di Marin Pongracic? In un reparto che ha fatto quasi solo acqua fin qui, Vanoli è ancora in cerca dei suoi punti fermi e la tragica prestazione di Genova ha spinto più indietro nelle gerarchie Luca Ranieri, a prescindere dal problema al nervo di un piede. L'ex capitano va verso il forfait, con il croato gran favorito secondo La Nazione.

Una rincorsa infinita

Pongracic era arrivato in ritiro più tardi degli altri, a causa del Mondiale dove la Croazia è uscita ai sedicesimi, a inizio luglio. In settimana il centrale croato ha aggiunto anche delle sedute personalizzate per cercare di ritrovare la brillantezza. Basti pensare che la titolarità gli manca dal match con il Frosinone (in campo per un'ora), dopo il quale ha giocato appena 6 minuti in campionato.