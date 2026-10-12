Difesa shock, un candidato forte per il centro, ora si cambia. Il recupero di Pongracic

La Fiorentina deve trovare maggiore solidità difensiva dopo aver subito 15 gol in otto partite ufficiali. La coppia centrale Dragusin-Ranieri, confermata prima da Grosso e poi da Vanoli, non ha garantito il rendimento atteso. Secondo quanto riportato da La Nazione, dopo gli errori di Genova, il tecnico valuta alternative: Viery potrebbe essere riportato al centro, mentre Pongracic rappresenta un’altra soluzione da recuperare e coinvolgere.

Scelte più stabili

Servono scelte più stabili anche sulle fasce, superando gli esperimenti con Valdepeñas e Viery a sinistra e l’alternanza tra Jimenez, Joao Mario e Dodo a destra. Jimenez ha guadagnato terreno, ma la sua propensione offensiva lascia qualche problema nella copertura.

Candidato forte

Già contro il Como potrebbe quindi arrivare un nuovo assetto: Viery è un candidato forte per il centro della difesa e Joao Mario potrebbe partire a destra, con Jimenez utilizzato a gara in corso.