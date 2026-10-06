La Croazia viene ribaltata dalla Spagna: e Pongracic rimane fuori dai giochi anche stavolta

Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic è rimasto in panchina anche stasera nella sconfitta della Croazia contro la Spagna in Nation League. La Nazionale iberica ha ribaltato l’iniziale vantaggio siglato da Perisic nella ripresa, imponendosi 2-1 grazie alla doppietta di Merino, andato in gol al 61' e al 88'. Lo stesso Perisic è stato poi espulso per somma di ammonizioni al 79'.

Ancora fuori dal campo

Per il centrale viola arriva così un’altra esclusione dall'undici iniziale senza nemmeno subentrare con la sua Nazionale. Pongracic sta infatti trovando sempre meno spazio nelle scelte del ct Zlatko Dalic.

Poco minutaggio per lui

I numeri fotografano bene la situazione: sono infatti appena 45 minuti giocati in quattro partite da Pongracic con la Croazia, che rimane così al terzo posto con soltanto tre punti nel suo girone. La Spagna è prima a quota 12, seguita dall'Inghilterra 9. La Repubblica Ceca è ultima a zero punti.