Pongracic fatto fuori per la partita della Croazia: Una bocciatura tecnica per il centrale
Marin Pongracic resta fuori dai 23 disponibili per Croazia-Inghilterra di questa sera. Il difensore della Fiorentina seguirà la partita dalla tribuna insieme a Lovro Majer, Ante Budimir e Dion Drena Beljo. Il commissario tecnico Slaven Bilić ha dovuto ridurre il gruppo dei 27 convocati, escludendo quattro giocatori dalla lista per la sfida di Nations League.
Bocciatura tecnica
Bilic non ha dato una spiegazione ufficiale sulla scelta riguardante l’ex Lecce, ma l’ipotesi di una bocciatura tecnica appare più che plausibile alla luce dell’ultima prestazione fornita contro la Spagna. In quella gara Pongracic era stato sostituito all’intervallo, dopo un primo tempo deludente.
Esclusione limitata?
L’esclusione rappresenta dunque un altro passaggio complicato nella sua parentesi in Nazionale. Resta però da capire se si tratti di una scelta limitata alla partita contro gli inglesi oppure di un segnale nelle gerarchie difensive della Croazia.