Paratici già attivo per gennaio: un innesto per la difesa. E il percorso sarebbe lo stesso di... Pongracic

E' sempre tempo di mercato, soprattutto per chi è abituato a organizzarsi prima il lavoro, come Fabio Paratici, secondo La Gazzetta dello Sport già attivo in ottica di gennaio, dove la Fiorentina potrà essere puntellata. La rosa gigliata ha calciatori piuttosto duttili e adattabili per tante esigenze ed emergenze ma resta un po' corta su alcuni reparti. Su tutti il centrocampo.

Passione salentina

Secondo la rosea però, le attenzioni del Ds viola sarebbero tutte concentrate sulla difesa del Lecce, dove gioca il 2004 Tiago Gabriel, scoperto l'anno scorso dai giallorossi e colonna della squadra di Di Francesco. Da quelle parti la Fiorentina ha già pescato Pongracic un paio d'anni fa e chissà tra i due non possa esserci proprio una sorta di staffetta.