Christillin: "Paratici? No, grazie. Non si è comportato bene con Marotta in bianconero. Il lato umano conta e..."

La manager e dirigente sportiva Evelina Christillin, nota tifosa della Juventus, ha parlato a margine del Festival dello Sport a Trento, riservando una critica a Fabio Paratici, ex dirigente bianconero e ora ds della Fiorentina.

Le parole di Christillin

“Il dirigente che più ho apprezzato ultimamente è stato Marotta. Anni fa è stato gentilmente accompagnato alla porta, e si è visto cosa ha saputo fare all'Inter. Il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, un mio carissimo amico, e ho grande fiducia in lui”.

Su Paratici

"Paratici? No, grazie. Se posso dirlo, anche per quanto successo con Marotta che lo aveva allevato. In certe cose conta il lato umano e lui non si è comportato benissimo con Beppe. Erano partiti con l'idea dei giovani leoni che devono fare fuori tutti gli altri, partendo da Ronaldo. Eppure l'ultimo bilancio non dico attivo ma pari, è del 2018, con Marotta".