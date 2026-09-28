Pedullà: "A Paratici ho dato un voto sufficiente per il mercato, ma su Grosso è indifendibile. Ha sbagliato tutto"

Sul proprio canale You Tube, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato anche dell'operato di Fabio Paratici alla Fiorentina.

Le parole di Pedullà

“Io quando parlo di direttori dico quello che penso. Paratici ha completamente sbagliato la scelta dell'allenatore, nonostante gli abbia dato un voto più che sufficiente al lavoro sul mercato estivo alla Fiorentina”.

Paragone con il Bologna

“Stessa cosa dico per Sartori al Bologna, anche se è stato coinvolto in una scelta non in sua presa diretta. Non dobbiamo avere stemmi sul petto per bypassare certe cose, sennò facciamo i tifosi. Se poi riprendi Vanoli che hai bocciato a giugno, per me sei indifendibile. Così come il Bologna su Tedesco. Sono scelte sbagliate che pesano sul bilancio della squadra”.