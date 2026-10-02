Corvino: "Paratici ha rivoluzionato con una visione. Ha speso cifre importanti, vedremo se questa si rivelerà la strategia giusta"

Intervenuto durante Maracana, la trasmissione di Tmw radio sport, L'ex dirigente della Fiorentina Pantaleo Corvino ha commentato questo inizio di stagione, soffermandosi particolarmente sulla squadra viola.

La rivoluzione di Paratici

“A Firenze ho lasciato un grande pezzo di cuore - ha detto Corvino - Adesso si è continuata la strada degli investimenti. Paratici ha voluto cambiare tutto, spendendo anche cifre importanti, poi vedremo se la sua rivoluzione si rivelerà sbagliata o meno , ma l'ha fatta con una visione”.

Bilancio di inizio stagione

L'ex direttore sportivo gigliato ha poi risposto ad una domanda relativa alla necessità di cambiare così a fondo la rosa: "Ognuno conosce la sua squadra. Io anche cambiai tutto quando rischiammo un anno, e poi arrivammo in Champions. A volte cambi e ti riesce bene, altre volte soffri. Ma sono passate solo sei giornate ed è ancora presto fare un bilancio".



