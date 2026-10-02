Pellegrino: "Sono carico e motivato, abbiamo tutti grandi aspirazioni. Dobbiamo migliorare come squadra, Vanoli ci dice che..."

Mateo Pellegrino, attaccante della Fiorentina, è stato intervistato dai canali ufficiali del club viola. Queste le sue parole in avvicinamento alla sfida contro il Genoa.

Sulla sfida col Genoa

“Sono carico e motivato, mi sento sempre così prima delle partite. Dobbiamo concentrarci su ciò che stiamo facendo oggi, su quello che dobbiamo fare questa settimana e poi, quando torneranno i nostri compagni dalle Nazionali, prepareremo anche questa bella sfida che vogliamo vincere”.

Sul percorso

“Certo, abbiamo grandi aspirazioni ma teniamo i piedi per terra, c'è tanto da lavorare: per essere una grande squadra bisogna dimostrarlo, noi dobbiamo concentrarci a migliorare come squadra, che è la cosa più importante. Il percorso è appena cominciato e, come ci ha detto il mister, abbiamo davanti una pagina bianca da scrivere e lo vogliamo fare”.