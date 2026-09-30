Una serata da peggiore in campo: Pongracic esce con le ossa rotte dalla gara in Spagna

Come avete già potuto leggere, il centrale della Fiorentina, Marin Pongracic, è stato schierato come titolare nella partita che la Croazia ha giocato in Nations League contro la Spagna a Siviglia.

Ma è anche vero che il ct Slaven Bilić lo ha tolto dal campo all'intervallo. Questo perché il difensore viola era in netta difficoltà contro la velocità e la tecnica degli attaccanti spagnoli.

Il peggiore

Difficoltà che lo hanno portato ad essere valutato come il peggiore in campo della sfida da tutti i principali media del suo paese e anche per un sondaggio condotto da Index.hr (138 mila votanti a quest'ultimo).

Brutta batosta

Una brutta batosta per lui, non c'è che dire, che va ad aggiungersi al fatto che sia Grosso che Vanoli lo hanno sempre fatto partire dalla panchina nella sua esperienza viola. Un inizio di stagione dunque tutt'altro che facile per lui.