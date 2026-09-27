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La Croazia batte la Repubblica Ceca con i suoi "italiani", ma Pongracic rimane a guardare dalla tribuna

Redazione /
Marin Pongracic
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Successo esterno in Nations League per la Croazia del nuovo ciclo Bilic, che ieri ha battuto la Repubblica Ceca per 1-2 in trasferta. 

La partita

Succede tutto nel secondo tempo, quando Modric sblocca il risultato al 47'. Dopo 7 minuti arriva il pareggio di Karabec, ma è un'altra conoscenza della Serie A a fissare il risultato sul 2-1 finale: Marco Pasalic. 

L'unico viola

Così come Fagioli ha fatto con l'Italia, anche Pongracic si è seduto in tribuna per questo match. Le sue chance arriveranno probabilmente con le altre gare della sosta nazionali.

 

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