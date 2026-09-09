In difesa occhio al ritorno della vecchia coppia Ranieri-Pongracic. E anche Dodô può tornare protagonista

Potrebbe esserci un ritorno al passato per Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico viola, prima di tutto vuole uscire dalla situazione di negatività che le tre sconfitte consecutive hanno portato.

Vecchia retroguardia?

Per farlo ha bisogno delle poche certezze rimaste dallo scorso anno con l’obiettivo di rispolverare la vecchia guardia dietro. Vanoli vuole puntare sui giocatori già conosciuti e sulla costruzione di uno spirito di squadra, cercando di trasmettere autostima nei singoli.

E anche Dodô può tornare protagonista

Pongracic e Ranieri possono tornare protagonisti nella nuova difesa, mentre non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti rispetto alle ultime formazioni. Il tecnico vuole proteggere di più la difesa e garantire maggiore equilibrio alla squadra. E anche Dodô potrebbe tornare protagonista sulla fascia nonostante gli arrivi estivi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.