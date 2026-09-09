Vanoli riparte da Fagioli: a lui le chiavi del centrocampo della Fiorentina

Sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina si parla di Paolo Vanoli e delle mosse che il nuovo allenatore della Fiorentina adotterà sulla squadra per ricostruire la sua idea di gioco.

Fagioli al centro

Serviranno prima di tutto certezze. E anche se di veterani ne sono rimasti pochi dalla scorsa stagione, Nicolò Fagioli, in ballottaggio per tutta l'estate con Oulai, appare ora come unico proprietario delle chiavi del gioco con il nuovo-vecchio allenatore in panchina, nel ruolo che conosce bene e sapendo con precisione che cosa deve fare.

Valori per Nicolò

Identità e rendimento, sono questi i due valori che Vanoli chiederà al suo regista. Che avrà due mezzali a protezione per poter mettere in pratica le proprie idee, punto di partenza della manovra, ma anche rifinitore della manovra stessa quando Vanoli deciderà di avanzare il calciatore emiliano sul portatore di palla avversario: con l'eventuale riconquista, Fagioli si trasformerà in assist-man per gli attaccanti proiettati verso l'area avversaria.