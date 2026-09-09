Catherine Commisso: "Noi soffriamo con voi quando la Fiorentina non va bene. Con il vostro amore ci riprenderemo"
Catherine Commisso. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Poche parole, ma incisive quelle della neo vice presidente della Fiorentina Catherine Commisso, dette in occasione della cena per la premiazione del Torrino d'Oro a Firenze ieri sera. Queste le parole riportate da Lady Radio.
Le parole della vice presidente
“Tanti auguri a voi tutti che siete qui con noi, il mio Rocco era sempre emozionato qui a Firenze perché vi voleva tanto tanto bene".
Sul momento della squadra
"Noi soffriamo con voi quando la squadra non va tanto bene ma pensiamo al futuro e pensiamo che la Fiorentina si riprenderà con tutto il vostro amore”.
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