Catherine Commisso: "Noi soffriamo con voi quando la Fiorentina non va bene. Con il vostro amore ci riprenderemo"

Poche parole, ma incisive quelle della neo vice presidente della Fiorentina Catherine Commisso, dette in occasione della cena per la premiazione del Torrino d'Oro a Firenze ieri sera. Queste le parole riportate da Lady Radio.

Le parole della vice presidente

“Tanti auguri a voi tutti che siete qui con noi, il mio Rocco era sempre emozionato qui a Firenze perché vi voleva tanto tanto bene".

Sul momento della squadra

"Noi soffriamo con voi quando la squadra non va tanto bene ma pensiamo al futuro e pensiamo che la Fiorentina si riprenderà con tutto il vostro amore”.