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Catherine Commisso: "Noi soffriamo con voi quando la Fiorentina non va bene. Con il vostro amore ci riprenderemo"

Redazione /
Catherine Commisso
Catherine Commisso. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Poche parole, ma incisive quelle della neo vice presidente della Fiorentina Catherine Commisso, dette in occasione della cena per la premiazione del Torrino d'Oro a Firenze ieri sera. Queste le  parole riportate da Lady Radio

Le parole della vice presidente

“Tanti auguri a voi tutti che siete qui con noi, il mio Rocco era sempre emozionato qui a Firenze perché vi voleva tanto tanto bene". 

Sul momento della squadra

"Noi soffriamo con voi quando la squadra non va tanto bene ma pensiamo al futuro e pensiamo che la Fiorentina si riprenderà con tutto il vostro amore”. 

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