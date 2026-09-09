"Se mi vuoi bene, esonerami", la goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Fiorentina. E quei tanto attesi esterni...

La Gazzetta dello Sport questa mattina si concentra sui retroscena della lite tra Grosso e Paratici in casa Fiorentina. Una discussione molto molto accesa, come riportano dal Viola Park, che ha fatto seguito alla sconfitta al Franchi contro il Torino.

La goccia

“Se mi vuoi bene, esonerami” avrebbe detto Grosso a Paratici, con l'allenatore che avrebbe più volte espresso dubbi sul proseguo dell'avventura in viola e sulla fiducia del gruppo, senza mai però pensare alle dimissioni.

I dubbi sugli esterni

I dubbi principali nutriti dal tecnico riguardavano gli esterni d'attacco, in un mercato che ha rivoluzionato totalmente la squadra. Grosso aveva chiesto profili simili ai Berardi e ai Laurienté che aveva avuto a Sassuolo, salvo trovarsi profili diversi in rosa. Una fiducia scemata velocemente e una lite che ha messo fine al rapporto. Che ora potrebbe avere strascichi in tribunale.