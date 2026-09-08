Fiorentina-Grosso: potrebbe non essere finita qui. Il club viola valuta azioni disciplinari

Potrebbe non essere finita la querelle tra Fiorentina e Fabio Grosso dopo l'esonero dell'allenatore per mano della società gigliata.

Le ragioni

Come riporta Sky Sport, la decisione sarebbe maturata dopo che lo stesso allenatore avrebbe mostrato per primo forti perplessità sulla possibilità di proseguire il percorso intrapreso e, soprattutto, di riuscire a trovare le soluzioni necessarie per tirare fuori la squadra dal momento di difficoltà.

E adesso potrebbero esserci strascichi

Nonostante i forti dubbi manifestati, però, Grosso non ha rassegnato le dimissioni. Una presa di posizione che ha portato la società a optare per l'esonero diretto e che, adesso, spinge la Fiorentina a valutare di risolvere definitivamente questa vicenda attraverso un'azione disciplinare.