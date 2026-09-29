Pongracic titolare, ma dura un tempo: la Croazia cade sotto i colpi di Yamal

Tempo di Nations League anche per i giocatori della Fiorentina convocati nelle rispettive Nazionali: tra questi, in campo stasera c'era Marin Pongracic, con la sua Croazia.

Serata complicata

Il CT Bilic sceglie proprio il centrale viola accanto a Sutalo, ma quando di fronte ci sono i Campioni del Mondo la faccenda si fa inevitabilmente complicata. E infatti, nonostante il momentaneo pareggio di Drena Beljo, le Furie Rosse chiudono il primo tempo in vantaggio per 2-1 grazie a due lampi di Yamal, che prima segna e poi assiste Pubill. Nel mezzo, un giallo per un'entrata inutilmente eccessiva di Pongracic, che costa al difensore della Fiorentina il cambio all'intervallo (le cose non andranno poi meglio per i suoi, usciti sconfitti 4-1).

Prestazione negativa

Per Pongracic, oltre al giallo, un primo tempo difficile: è lui il difensore più in difficoltà della retroguardia croata, e il cambio all'intervallo ne è la prova lampante. Per la sua Croazia arriva quindi la prima sconfitta del girone, dopo l'esordio vittorioso contro la Cechia… che Pongracic aveva visto dalla tribuna.