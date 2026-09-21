Bilic: "Vušković e Gvardiol la difesa croata del futuro, ma se la dovranno vedere anche con Pongračić"

Slaven Bilic, CT della nazionale della Croazia, ha parlato in conferenza stampa anche delle possibili scelte per la difesa titolare del suo nuovo ciclo, che attualmente vede come coppia principale Vušković con Gvardiol.

Le parole del CT

“Vedremo, parleremo. Gvardiol è un giocatore polivalente, gioca al City come terzino. Abbiamo altri difensori, Šutalo, Pongračić... Vedo Gvardiolcome un centrale, il che non significa che non giocherà proprio nel ruolo di terzino”.

Su Pongracic e gli altri

"Sono giovani, e Gvardiol gioca al massimo livello in uno dei migliori campionati al mondo da anni. È logico che siano la coppia di difensori del futuro. Dovranno lottare per un posto con giocatori come Šutal, Erlić e Pongračić, ed è un privilegio".