La forza di quel dualismo che intercorre sulla corsia sinistra della Fiorentina, mentre a destra c’è un’unica certezza

Il dualismo sulla fascia sinistra tra Robin Gosens e Fabiano Parisi sembra ormai destinato a proseguire anche nella nuova stagione, e non potrebbe essere altrimenti. Il tedesco continua a essere sempre più decisivo anche nelle amichevoli, soprattutto in zona assist, ma l’ex Empoli sta cercando di mettersi in mostra per esprimere il proprio potenziale, già intravisto nel finale della scorsa stagione.

A sinistra c’è traffico…

La Fiorentina sarà impegnata su più fronti tra campionato e coppe, e poter contare su due terzini così affidabili e dirompenti rappresenta un vantaggio importante per Stefano Pioli. Nelle amichevoli estive, Parisi ha mostrato grande dinamismo e un crescente coinvolgimento nella manovra offensiva e applicandosi ancora di più dal punto di vista difensivo.

…ma sulla destra molto meno!

Il confronto con Gosens si sta rivelando un “dualismo sano”, stimolante per entrambi: per Parisi, in particolare, è un’occasione preziosa per crescere, imparare e guadagnarsi sempre più spazio sulla corsia mancina. Una concorrenza che potrebbe rivelarsi una risorsa chiave nel corso di un’annata piena di impegni per la Fiorentina. Discorso diverso sull’altra fascia, dove la riserva di Dodô, al centro delle voci di calciomercato almeno fino a pochi giorni fa, non è stata ancora ben inquadrata. Il giovane Fortini si candida per questo ruolo, ma ancora non ha preso parte alle amichevoli estive.

Ogni valutazione al riguardo è ancora in corso, avere un profilo interessante da avvicendare al titolare della fascia destra è importante, e chissà non possano arrivare novità dal mercato per questo ruolo nelle prossime settimane.