Un centrocampista non riscattato dalla Fiorentina cambia ancora casacca e passa ufficialmente al Cagliari

Dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina, il classe '98 Michael Folorunsho lascia nuovamente il Napoli. Il giocatore italiano si trasferisce ufficialmente al Cagliari, ancora con la formula del prestito con diritto di riscatto, e sarà così un giocatore rossoblù.

Nuova avventura sarda

Folorunsho passa alla corte di Pisacane, per rimettersi in gioco dopo una stagione non certo brillante. Dopo una prima parte passata tra tribuna e panchina col Napoli, a Firenze il calciatore ha raccolto 19 presenze tra Serie A e Conference League.