Marinozzi: "De Gea è un problema da tempo per la Fiorentina. Sull'ultimo gol del Como fa una papera vera e propria"

Il commentatore e giornalista di DAZN Andrea Marinozzi ha riservato un breve e duro commento a David De Gea, portiere della Fiorentina che non sta vivendo un bel momento in viola.

Il pensiero su De Gea

Anche ieri diverse le incertezze del numero 43 viola. Marinozzi non fa sconti: “È da tempo che De Gea è un problema per la Fiorentina”.

Sui gol presi

“Sul gol di Liberali è lì che saltella prima di impostare il tuffo. Poi sul secondo non riesce a reagire, il terzo è una vera e propria papera”.