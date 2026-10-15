"Assurdo criticare De Gea, risente delle prestazioni della squadra. Classifica della Fiorentina inaspettata"

L'ex portiere viola Gianluca Berti ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina, soffermandosi anche sui commenti negativi in merito alle prestazioni recenti di David De Gea.

‘È assurdo criticare De Gea, normale che…’

“De Gea è una sicurezza, ed è poi normale che quando la squadra non va bene anche lui non sia stato perfetto in alcune circostanze, ma mi sembra assurdo criticarlo. C'è una situazione di squadra e di classifica che non ci aspettava dalla Fiorentina. Siamo partiti male, ma è una squadra giovanissima, tutta nuova. So che nel calcio la pazienza non c'è e già domenica è una partita molto delicata. Si deve cercare di fare punti già con il Como, perché poi si deve andare a Milano con l'Inter. Serve avere pazienza e fortuna di inanellare qualche risultato positivo. I giocatori devono cercare di metterci un po' più di cattiveria”.

'Non si possono approcciare le gare come a Genova"

“I tanti gol subiti dalla Fiorentina? Succede quando non c'è equilibrio nei reparti. Con Grosso si vedeva una squadra molto sfilacciata. Poi a Venezia si è vista una Fiorentina diversa, anche se era una squadra ultima in classifica l'avversaria. Ora serve un cambio di marcia. Puoi sbagliare tatticamente e tecnicamente, ma non puoi approcciare le partite come fatto a Genova”.