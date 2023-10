Benedetta sosta: Due elementi nuovamente pronti a battagliare per un posto da titolare!

Come scrive La Nazione, per Ikonè e Barak, la trasferta di Napoli sarà solo l’ultima per loro a mezzo servizio, con il lavoro durante la sosta che non farà altro che completare in modo definitivo il loro recupero. I due si sono dimostrati fondamentali per il gioco di Italiano, a partire da Ikone: scatti, controscatti, accelerazioni e dribbling. Il francese è stato spesso nel mirino della critica per la poca freddezza sotto porta, ma per Italiano è importante.

Anche perché di fatto è l’unico che può far rifiatare sulla destra Nico Gonzalez. E poi Barak, uno che, invece, la porta la sente eccome. Averlo in buona forma vuol dire poter gestire al meglio Bonaventura ed aumentare la pericolosità offensiva. L’infezione estiva lo ha tolto di mezzo fino ad ottobre, adesso però il peggio è alle spalle e la sosta gli darà maggior brillantezza fisica. Insomma, entrambi in ritardo ma entrambi preziosi, ed ora fra le carte di Italiano ci sono due jolly in più.