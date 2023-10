Che inizio per Gonzalez: Mai così decisivo. Quale scelta di Italiano al "Maradona"?

La Gazzetta dello Sport si concentra sul grande inizio di stagione di Nico Gonzalez, mai così decisivo in carriera. E’ già di 6 reti e 2 assist il bottino raccolto finora dal dieci viola, che lo fanno sembrare maturato definitivamente. Contro il Ferencvaros, pur non segnando, ha fornito l’assist per Ikone ma, più in generale, è stato l’unico giocatore capace di dare un sussulto nel primo tempo - quando i magiari stavano dominando il campo - arretrando, ripartendo e correndo una quindicina di chilometri. Per Italiano ormai è insostituibile, anche se nella conferenza stampa post partita di giovedì ha dichiarato di vederlo distrutto.

Da capire dunque se con il Napoli ci sarà dal primo minuto o se giocherà soltanto uno spezzone, ma se la Fiorentina domenica affronterà i campioni in carica nella stessa condizione di classifica il merito lo deve soprattutto a lui.