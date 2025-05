L'ex Fiorentina Celeste Pin ha parlato a Lady Radio delle prospettive future della quadra viola e di questo finale di stagione: “L'ultima partita a Udine poteva dare un senso a questa stagione, peccato per la partita a Venezia. Anche quest'anno non abbiamo raggiunto gli obiettivi e questo è un dato certo. E' stata una squadra a doppia faccia, all'interno dello spogliatoio sa il perché di questo sali scendi. Ma ripeto: la partita contro il Venezia grida vendetta. Il disappunto dei tifosi è venuto di conseguenza. Lunedì bisogna ricominciare con la nuova stagione. Bisognerà che si ritrovino i dirigenti e che valutino la stagione: se la reputano all'altezza Palladino resta, altrimenti si cambierà. Ma è una decisione che va presa velocemente”.

E ancora: “Fagioli lo terrei, assolutamente. E' arrivato a gennaio e ha dimostrato di avere grandi qualità. Facciamogli fare tutta la preparazione e ripartiamo da lui a centrocampo. Gli obiettivi? Io credo che al momento Firenze abbia bisogno di confermarsi non di puntare a un percorso di 2-3 anni. Per il centenario vorrei qualcosa che rimanga in bacheca. O la Coppa Italia o nelle prime 4. Ma deve essere un qualcosa di percorribile”.