Un eterno ritorno di fiamma: la Fiorentina (ri)mette gli occhi su un trequartista ivoriano

“Certi amori non finiscono”, potremmo parafrasarla così. La Fiorentina e Hamed Junior Traorè, però, a dire la verità non si sono mai incontrati. Fa ancora notizia l'affare saltato all'ultimo secondo con visite mediche svolte, per poi vedere l'ivoriano rendere in Serie A con le maglie di Empoli e Sassuolo. Poi il Bournemouth e la più recente esperienza in prestito all'Auxerre (in doppia cifra). E adesso?

Traorè torna al centro delle vicende di mercato. E secondo quanto riportato da Calciomercato.it c'è interesse anche dalla Serie A: Fiorentina e Bologna seguono il calciatore e riflettono sulle possibilità di acquisto. Occhio anche a un'ipotesi permanenza in Francia, sponda Lione o Monaco.