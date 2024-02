Corriere dello Sport-Stadio: Italiano azzera tutte le gerarchie, rischiano tutti

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: "Gioca solo chi merita". E ancora: "Italiano azzera tutte le gerarchie: rischiano tutti". Sommario: "Domenica il Frosinone al Franchi: Beltran fa le prove con Belotti. Hamrin, l'ultimo saluto".

Pagina 16

Viene ripreso e ampliato il tema della prima: “Italiano detta le regole”. Sottotitolo: “D’ora in avanti giocherà soltanto chi darà garanzie, anche a costo di esclusioni eccellenti: bisogna uscire da una situazione complicata”.

Pagina 17

Si delinea la formazione per domenica: “Formula B2 la strada per tornare a far gol”. Sottotitolo: “La priorità: far coesistere Belotti e Beltran, ovvero gli attaccanti più affidabili. Italiano studia”.