Italiano non fa sconti: Gioca solo chi dà garanzie. Anche a costo di esclusioni eccellenti

Invertire la rotta, non facendo sconti a nessuno. L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, detta le regole: d’ora in avanti giocherà soltanto chi darà garanzie, anche a costo di esclusioni eccellenti. Questa è la notizia riportata stamani dal Corriere dello Sport-Stadio.

Inversione di tendenza

Non si tratta di un diktat, né tanto meno un gesto che denota una mancanza di fiducia nel gruppo: è solo e soltanto la presa di coscienza della necessità non più differibile di dover invertire rendimento e risultati.

E questo a tutti i costi, anche a quello di “sacrificare” qualche nome importante nelle scelte di formazione per il bene del gruppo.

Pronta reazione

La Fiorentina affronterà nell'ordine Frosinone, Bologna e Empoli: in queste tre gare il tecnico si aspetta una pronta reazione dalla squadra. Reazione che si tramuti in punti in classifica.