Anche il Panathinaikos in campo verso la Conference. I biancoverdi ritrovano in gruppo tre pedine importanti, altri tre ancora out

Anche il Panathinaikos ha iniziato la preparazione in vista della Fiorentina. La società greca ha fatto sapere tramite una nota ufficiale quelle che sono le novità per quanto riguarda i giocatori in dubbio della squadra biancoverde in vista del match di giovedì.

La prima parte del programma di allenamento, infatti, è stata seguita anche dai due difensori Vagiannidis e Jedvaj oltre all'ala in prestito dallo United Facundo Pellistri, tre dei giocatori fino ad ora out per infortunio e in procinto di recuperare. Ancora out e alle prese con il lavoro individuale il trio composto da Bakasetas, Palmer e Brown, che probabilmente salterà la sfida contro i viola.