Tedino: "Mandragora ha doti morali altissime, tutti lo vorrebbero allenare. La Fiorentina dovrebbe fare lo sforzo necessario per tenerlo"

Bruno Tedino, allenatore che ha avuto Rolando Mandragora nelle selezioni giovanili della Nazionale, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno sul centrocampista della Fiorentina.

“Rolando è l'esempio tipico di un ragazzo serio che vuole arrivare, ma ha avuto tanta sfortuna, nonostante si sia sempre rialzato con voglia. Prima al Crotone si è migliorato nel calcio ‘dei grandi’, poi a Udine si è consacrato. Lui è un ragazzo che tutti vorrebbero allenare, per le sue doti morali altissime e la passione che ci mette, oltre al senso del dovere che ha: non ce ne sono tanti come lui, e tutte le difficoltà che ha superato gli fanno solo onore”.

“La Fiorentina è una società lungimirante, secondo me farà lo sforzo necessario per mantenere un giocatore così importante: è altrettanto vero però che nessuno è insostituibile, e se la distanza sarà incolmabile le due parti si divideranno. Pioli? Lo conosco e lo stimo moltissimo, ha una grande dedizione e volontà, oltre che un'alta etica del lavoro. La Fiorentina con lui farà un campionato da primi sei posti, senz'altro”.