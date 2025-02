La serataccia dell'arbitro e del suo assistente, un protocollo VAR che va rivisto. Rigore alla Fiorentina da concedere

Serataccia davvero a San Siro per l'arbitro La Penna e per il suo assistente di linea Scatragli. Il loro errore, clamoroso, sul primo gol nerazzurro, condiziona e non poco l'andamento di Inter-Fiorentina.

Episodio chiave

L'episodio chiave è ovviamente quanto accaduto in occasione della prima rete nerazzurra. Sul cross di Bastoni, il pallone è nettamente fuori, nessun dubbio, Mandragora lo mette in angolo. E dal corner nasce la rete dell'1-0. A causa di un protocollo che va rivisto, il VAR non può intervenire per rimediare a questo erroraccio, perché col pallone in angolo nasce una nuova azione.

Rigore

La Fiorentina pareggia momentaneamente grazie ad un calcio di rigore. Sul colpo di testa di Gosens, Darmian ha il braccio staccato dal corpo e troppo aperto per poter essere considerato non punibile. Su questi episodi ormai il calcio è cambiato da tempo e con l'interpretazione ‘moderna’ di questi falli è sempre rigore. Stupisce semmai il fatto che La Penna non l'abbia concesso subito, ma abbia avuto bisogno dell'OFR per rivedere l'azione.