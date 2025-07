Cifre abbordabili per la Fiorentina: un'operazione che deve ancora entrare nel vivo

La Fiorentina è tornata a parlare con i procuratori di Hans Nicolussi Caviglia, che poi tra l'altro, sono gli stessi di Moise Kean ed Edin Dzeko (e con i quali Daniele Pradè ha un rapporto di amicizia di lunga data).

Nel mirino ma…

Il centrocampista del Venezia resta nel mirino anche se, al momento, non è un'operazione entrata nel vivo.

Cifre abbordabili

Una pista che resta da seguire sia per le cifre abbordabili per i viola (10 milioni di euro è la richiesta per il suo cartellino) sia per il desiderio del ragazzo di non fare la Serie B e di ritornare a giocare in Serie A.