Il difensore croato Marin Pongracic, nuovo acquisto della Fiorentina per il reparto difensivo, ha parlato nel giorno della sua presentazione in viola. Di seguito le sue prime dichiarazioni da neo giocatore gigliato.

“ll mio obiettivo era restare in Italia dopo il Lecce, c'era anche interesse dalla Francia ma appena ho saputo che la Fiorentina aveva un interesse concreto per me non ho avuto dubbi nel venire a Firenze. I miei obiettivi sono di migliorare, dare il meglio e dimostrare le mie caratteristiche, poi ci sono quelli di squadra. Vogliamo giocare un grande calcio e vincere più partite possibile. Penso la Fiorentina sia il posto giusto per migliorarmi".

“Non ho fatto scommesse con Palladino, abbiamo parlato di calcio e mi ha detto come mi vede, tatticamente, cosa vuole vedere da me, anche in base a come vuole giocare. Il rapporto è buono. Il gol col Grosseto? Il mio rapporto col gol non è stato perfetto ultimamente, non sono stato molto pericoloso, ma per come giochiamo penso avrò maggiori occasioni e penso di poter dare una mano. Non so se segnerò di piede, in Serie A è un altro livello, ma non si sa mai, magari potrò fare un assist e sarò contento come avessi segnato”.