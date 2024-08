In sede di presentazione di Marin Pongracic al Viola Park, ha parlato anche il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari.

‘Ringraziamo ancora Milenkovic, persona eccezionale’

“Oggi presentiamo un ragazzo che sostituisce una persona eccezionale come Nikola Milenkovic, che vorrei ringraziare ancora ed ha avuto parole di affetto e amicizia nei nostri confronti anche nell'ultima telefonata con Commisso".

‘Avrete modo di apprezzare Pongracic, grazie al Lecce’

"Pongracic è un altro ragazzo eccezionale e avrete modo di apprezzarlo come stiamo facendo già noi avendolo in spogliatoio. Passiamo un ragazzo che è qui anche grazie alla serietà e alla disponibilità che ci ha dato il Lecce di chiudere l'operazione in tempi rapidi”.