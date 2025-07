Non cambia la situazione a centrocampo: il sogno è Kessie e la Fiorentina farà il suo tentativo. Gli altri obiettivi sullo sfondo

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo volto a centrocampo, per completare un reparto che ha bisogno di un tassello in più. E la situazione non cambia rispetto a qualche giorno fa: il primo nome della lista, forse più sogno che obiettivo, è Franck Kessie.

Lo stipendio da 14 milioni netti rende l'ivoriano una suggestione complicatissima, ma la Fiorentina ha già avuto i primi contatti con l'entourage e con l'Al-Ahli. Il calciatore, dal canto suo, vorrebbe lasciare l'Arabia Saudita. Il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea: la Fiorentina farà il suo tentativo cercando di convincere il calciatore in tutti i modi. Pioli, in questo senso, non è un'arma da poco. Sohm e Nicolussi Caviglia, invece, continuano a piacere ma sono reputati alternative, al momento sullo sfondo. Con il Parma, peraltro, ci sarebbe da trattare su una differenza di cifra.