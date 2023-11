Incredibile: i cinque minuti stagionali di Yerry Mina gli valgono un'altra chiamata in Nazionale. Un incubo per Italiano e lo staff medico

Si è appena fatto in tempo a rivederlo, per un minuto più recupero, nella gara con la Juve, addirittura da attaccante aggiunto d'emergenza e nonostante questo per Yerry Mina è arrivata un'altra convocazione in Nazionale, in vista delle gare con Brasile e Paraguay.

Il ct colombiano Lorenzo l'aveva inizialmente escluso ma l'infortunio di Arias ha portato alla chiamata in extremis del centrale della Fiorentina. Un incubo per Italiano e lo staff medico, che ne stavano curando il rientro con prudenza.