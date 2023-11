L'ansia per Beltran: in ballo c'è il posto di uno Nzola tutt'altro che sbloccato

Sì, è arrivato il gol per M'Bala Nzola nella trasferta europea di Leskovac: un rigore calciato veramente con la paura e che invece di sbloccare l'attaccante viola, ha accresciuto ulteriormente i dubbi su di lui. L'angolano contro il Cukaricki è stato sostanzialmente quello di sempre, mai visibile, mai attivo, mai protagonista e tutto ciò nonostante la gara si fosse messa decisamente in discesa.

Per questo rotazione vorrebbe che con il Bologna tocchi nuovamente a Beltran… sul quale però pesa a sua volta la botta al costato presa contro la Juve. Per l'argentino test decisivo oggi al Viola Park per capire se potrà essere a disposizione: in quel caso la maglia da titolare dovrebbe essere sua.