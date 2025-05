Tra poche ore inizieranno ad arrivare a Firenze i tifosi del Real Betis. La partita di giovedì sera è attesa tanto in Toscana quanto a Siviglia e l'allerta dopo gli scontri tra tifoserie avvenuti in Spagna è massima. Come scrive La Nazione agli agenti in servizio saranno affiancati rinforzi in arrivo da fuori città.

Sono stati predisposti controlli nei punti considerati maggiormente a rischio. Mirino sul centro storico, dove l'obiettivo è duplice: evitare contatti con la tifoseria viola e proteggere i monumenti e in generale il patrimonio artistico cittadino. Controlli approfonditi anche per quanto riguarda stazioni e aeroporto. Nei pressi dello stadio la 'zona rossa' è stata allargata rispetto alle altre partite. Controlli approfonditi ai varchi di prefiltraggio, dentro il Franchi non dovranno entrare aste, oggetti atti a offendere e materiale pirotecnico.

Molti tifosi spagnoli dovrebbero arrivare in città giovedì mattina, ma alcuni dovrebbero arrivare già nelle prossime ore. I numeri ufficiali parlano di 1300 tifosi biancoverdi che saranno presenti al Franchi, ma dalla Spagna assicurano che gli arrivi in città saranno molti di più, anche senza biglietto per il match.