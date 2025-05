A Lady Radio ha parlato l'ex portiere della Fiorentina e tifoso viola Giovanni Galli, che è intervenuto sulla gara di ieri contro la Roma e sulla prossima contro il Real Betis: “Gudmundsson ha qualcosa in più degli altri, ma lo deve dimostrare. Lui è un anarchico? Va bene, ma organizziamo gli altri 9 allora. L'allenatore deve metterlo nelle condizioni di rendere al meglio. Ovviamente è un esempio. Lui deve essere nel centro del gioco della Fiorentina. Palladino deve fare con lui quello che ha fatto con Kean”.

E su Parisi: “Contro il Real Betis era avvantaggiato a destra perché davanti a sé aveva un somaro come Ezzalzouli. L'ha puntato 5 volte e 5 volte è andato sul piede sinistro di Parisi. Ma allora sei duro… Infatti poi l'ha tolto”

E ancora: "Antony? E' forte, ma gioca un minuto su 90. Cosa ha fatto contro la Fiorentina? Poco o nulla, non è mai stato determinante. Isco è sempre stato un signor giocatore. In trasferta il Real Betis è più pericoloso che in casa, ma mi aspettavo di più da loro. Il Torino è tanto meno forte del Betis? Il Bologna lo è? Il Torino con Zapata non lo so. Per me questo Real Betis non arriva tra le prime sei se giocasse in Serie A. Loro si sprigionano il velocità, l'unica cosa che mi preoccupa è questa.

Dodo? Io non lo rischierei. A destro puoi giocare tranquillamente con Folorunsho. Con il gioco che hanno loro fanno molta fatica a coprire gli esterni, infatti le occasioni migliori sono arrivate da lì. Se il brasiliano ci fosse stato a Siviglia li avrebbe fatti a fette".