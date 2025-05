Dodô torna ad allenarsi con la squadra in vista del Real Betis - FOTO

Buone notizie per Raffaele Palladino, che nell'allenamento odierno dopo la sconfitta contro la Roma ha ritrovato in gruppo Dodô, terzino brasiliano che poco più di una settimana fa ha subito un'operazione per l'appendicite.

Il terzino destro tornerà con tutta probabilità a disposizione della Fiorentina per la gara di giovedì contro il Real Betis, gara valevole per la semifinale di ritorno di Conference League. Questa la foto apparsa sui social ufficiali viola: