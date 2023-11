Dall'Argentina provano a riportare in patria il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso. Questo quanto appreso da Fiorentinanews.com, che ha capito come uno dei contendenti al posto di presidente del Boca Juniors abbia contattato il dirigente viola per capire la sua disponibilità a lavorare insieme in caso di vittoria. In casa gialloblù, le elezioni presidenziali si terranno il prossimo 2 dicembre e decideranno la nuova presidenza del Boca per i prossimi 4 anni.

In particolare, a lavorare sulla possibilità di riportare Burdisso a Buenos Aires, sarebbe Jorge Reale, candidato del Gruppo Boca, La Causa. Queste le sue parole a Radio Continental che confermano la volontà di una possibile collaborazione: "In caso di vittoria lavorerò con un direttore sportivo, che sarà Nicolas Burdisso. È una persona formatasi al Boca, ma che a sua volta lavora in Europa ed è sempre allenato per il ruolo. Questa è l’immagine che voglio dare del direttore sportivo del Boca. Ha il DNA del club e quell’espressione di voglia di crescere e di essere migliore”.