Il talent scout e intermediario di mercato Michele Fratini ha parlato in diretta a TvPlay nel corso di “Ti amo calciomercato.it”. Queste le sue parole su Pietro Comuzzo, difensore classe 2006 della Fiorentina:

“Comuzzo ha annientato Vlahovic. Per me è il difensore centrale più forte della Serie A. Se teniamo conto di come marca e dell'età, allora è il migliore".