La Fiorentina si sta facendo trovare pronta. Comincia gennaio, si apre il mercato, ed arriveranno subito un paio di colpi. Folorunsho, poi Pablo Marì, ma anche Coulibaly del Parma è un nome molto caldi. E poi un esterno d’attacco che potrebbe arrivare a fine mese quando le pretese si abbasseranno sicuramente.

Tra uscite e recuperi

In uscita appunto Quarta, Ikoné, Biraghi, mentre Parisi nonostante le tante richieste potrebbe rimanere, con Palladino che ha chiesto ufficialmente di toglierlo dal mercato. Insomma, saranno giorni intensi dove si cercherà di sistemare una rosa alla quale si è aggiunto il nome di Valentini e che dovrà recuperare calciatori importanti come Pongracic, ancora un oggetto misterioso.

Serve fare risultato contro il Napoli

Tutto questo nella settimana di Fiorentina-Napoli, con Palladino che dovrà tenere ben alta la concentrazione sul campo. Serve far risultato contro gli azzurri di Conte che, negli ultimi anni, hanno sempre sofferto la trasferta al Franchi. Dal famoso scudetto perso in hotel di Sarri, il Napoli in riva all’Arno non ha mai avuto vita facile. Ecco che conta anche questo, nel preparare una partita che rimane da tripla e che, dopo il pareggio di Torino, ha restituito ai viola il giusto spirito.

Sogno di una stagione ad alta quota

La classifica rimane ottima e, a parte chi sognava un posto in Champions League, oggi un po’ tutti sembrano essersi finalmente calati nella vera dimensione di una squadra che, se dovesse arrivare sesta a fine stagione, avrebbe fatto un super campionato. Questa la verità, per la rosa a disposizione di Palladino e per un mercato di gennaio che ci sarà, che aiuterà, ma che non stravolgerà dal punto di vista tecnico quanto già abbiamo visto. Mercato, Napoli e poi un calendario che tornerà ad essere alla portata di una Fiorentina che ha voglia di tornare a macinare punti, alimentando il sogno di una stagione sempre ad alta quota.